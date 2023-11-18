استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقر حركة فتح بمخيم بلاطة

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استشهد خمسة شبان فلسطينيين وأصيب آخران بجراح، جراء قصف الاحتلال لمبنى وسط مخيم بلاطة شرق نابلس بعد منتصف ليل الجمعة - السبت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بصاروخ.

وأدّى العدوان الإسرائيلي، إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة شابين وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد بأنه طواقمه تعاملت مع 5 إصابات خطيرة جدا، قبل أن يتم الإعلان عن ارتقاء خمسة شهداء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيل، قد اقتحمت ليلة الجمعة/ السبت، مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.