المدفعية الإسرائيلية تجدد قصف البلدات الحدودية في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة بعد تصعيد ليلي في جنوب لبنان.

ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، "أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، وطيرحرفا، والناقورة، ومجدل زون، وعلما الشعب، وعيتا الشعب، ورامية ودبل".

وأشارت الوكالة، إلى أن "القصف المعادي امتد لتتسع رقعة التعديات حتى أطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي"، لافتة إلى أن "العدو استهدف بلدة كفركلا منذ بعض الوقت بقذيفة على منطقة الخانوق، كما تتعرض بلدة مركبا للقصف المدفعي منذ ساعات الصباح الأولى".

وطبقا للوكالة، "كان الطيران المعادي الاستطلاعي حلق طيلة الليل الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط".

ووفق الوكالة، "أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق سماء المنطقة المتاخمة للخط الأزرق وعلى الساحل البحري جنوب صور".

وقالت الوكالة، إن "قوات اليونيفيل أطلقت أكثر من مرة صفارات الإنذار في مركزها محيط بلدة طيرحرفا وشمع والناقورة".

وناشد عدد من رؤساء بلديات القرى التي تتعرض للقصف اليومي لضرورة دعم صمود ما تبقى من السكان في البلدات.