15 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال غرب خان يونس

استشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال غرب خان يونس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة الغلبان غرب مدينة حمد السكنية، شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا على الأقل.

وأشار مراسل لوكالة إلى أن شهداء وجرحى ارتقوا في استهداف منزلين لعائلتي عاشور والأغا في شارع الميكانيكية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى (16 نوفمبر) 11470 شهيدا، بينهم 4707 أطفال، 3155 امرأة، و686 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

فيما لا يزال أكثر من 3600 مدني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.