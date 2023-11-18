شولتس لنتنياهو: هناك حاجة ملحة لتحسين الوضع الإنساني في غزة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال محادثة هاتفية السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك «حاجة ملحّة لتحسين الوضع الإنساني» في قطاع غزة.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، أشار بيان للمستشارية، إلى أن «شولتس» شدّد على الحاجة الملحّة لتحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن «هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسّن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان».

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى (16 نوفمبر) 11470 شهيدا، بينهم 4707 أطفال، 3155 امرأة، و686 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

فيما لا يزال أكثر من 3600 مدني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.

واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ 43 يومًا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين حتى اللحظة، وإصابة العشرات بجروح.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن 60 شهيدا وصلوا المستشفى جراء القصف المتواصل من أنحاء متفرقة في القطاع.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا في ميدان بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواجه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهداف، وانتشال جثامين الشهداء والجرحى، خصوصا بعد خروج 26 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة.