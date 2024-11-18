رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية يلتقي المبعوث الأمريكي للسودان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.

وذلك بحضور السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية بالإنابة وسفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير محمد عبدالله.

وقال السفير محمد عبدالله في تصريح صحفي أن لقاء رئيس المجلس السيادي بالمبعوث الأمريكي للسودان كان لقاء مطولاً وشاملاً وصريحاً.

تم فيه تناول كل مايدور بشأن الأزمة الراهنة خاصة فيما يتعلق بالأضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين جراء الإستهداف الممنهج الذي مارسته مليشيا التمرد في حق المدنيين والنازحين واللاجئين.

مبيناً أنه تم الحديث أيضا حول خارطة الطريق وكيفية إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي، فضلاً عن العملية السياسية كمخرج نهائي لما بعد الحرب، وأضاف سفير السودان بواشنطن أن المبعوث الأمريكي قدم مقترحات في هذا الصدد، ووافق عليها رئيس مجلس السيادة وقال أن الحكومة السودانية أوفت بكل الإلتزامات التي قطعتها بشأن فتح المعابر والمطارات من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية مؤكداً إنفتاح الحكومة نحو كل ما من شأنه إيصال هذه المساعدات للمحتاجين.

وأرضح أن رئيس المجلس السيادي أكد عدم موافقة حكومة السودان على إستغلال معبر أدري لتوصيل السلاح للتمرد.

وقال السفير محمد عبدالله أن الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان شكر الولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المساعدات التي قدموها للشعب السوداني.

مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بدأ زيارته للبلاد بعقد سلسلة من اللقاءات شملت وزير الخارجية السفير علي يوسف، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا السياسية والعلاقات الثنائية والقضايا الإنسانية وكيفية إيقاف الحرب.

كما التقى السلطان سعد بحر الدين سلطان عموم دار مساليت، حيث وقف على الأحداث التي وقعت بولاية غرب دارفور والتي ارتكبت فيها مليشيا الدعم السريع الإرهابية سلسلة من الجرائم الشنيعة في حق المدنيين من تهجير قسري وقتل على الهوية وإغتصاب.

كما التقى المبعوث الأمريكي بنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، حيث إتسم اللقاء بالصراحة وتم فيه التطرق لكل القضايا بما فيها قضية كيفية إيقاف الحرب في السودان وتوصيل المساعدات الإنسانية لمستحقيها فضلاً عن الدول الإقليمية التي تدعم مليشيا الجنجويد بالسلاح والعتاد الحربي.

من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان عن سروره بزيارة السودان ولقائه مع عدد من المسؤولين بالدولة وزعماء قبائل مبيناً أن زيارته للسودان تحمل رسالة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقف بجانب الشعب السوداني مثلما كان يحدث دائما خلال العقود الماضية وقال أنه من دواعي الفخر والإعزاز أن تكون الولايات المتحدة من أكبر الداعمين للمساعدات الإنسانية للنازحين في داخل السودان أو للاجئين الذين عبروا الحدود نحو دول الجوار.

كما أعرب عن سعادته لما حدث من تقدم خلال الفترة الماضية الأمر الذي وسع من فرص حصول المواطنين على الدواء والغذاء وقال أن بلاده ستظل تعمل مع السودان لضمان حصول أي شخص على المساعدات اللازمة من دواء وغذاء وماء بكرامة وأضاف "نتشارك الطموح من أجل أن تنتهي هذه الحرب حتى تقف الفظائع والانتهاكات التي شاهدناها مؤخراً في الجزيرة وغيرها مضيفا ان الولايات المتحدة الأمريكية تشارك الشعب السوداني طموحه نحو مستقبل ديمقراطي شامل.

وشكر توم بيرييلو المسؤولين بالدولة الذين التقاهم فضلاً عن زعماء القبائل والمجتمع المدني مشيراً الي الحفاوة والاستقبال التي حظي بها خلال زيارته للسودان.