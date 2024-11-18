فيلم رفعت عيني للسما يشارك في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عن مشاركة الفيلم المصري "رفعت عيني للسما"، في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة، بدورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة؛ لتسليط الضوء علي القضايا، التي تؤرقهن كالزواج المبكر، والعنف الأسري، وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

"رفعت عيني للسما" بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، الذي يضم كلا من: ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، ويوستينا سمير، وهو من إخراج ندى رياض، وأيمن الأمير.

جدير بالذكر أن فيلم "رفعت عيني للسما" حصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي، بمهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته الـ 77، ليصبح بذلك أول عمل مصري يفوز بها منذ تأسيسه.