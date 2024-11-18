فرط منتخب ليبيا في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 بعد تعادله سلبيا أمام ضيفه بنين، مساء اليوم الإثنين في طرابلس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بالتصفيات.

لم يستغل المنتخب الليبي عاملي الأرض والجمهور ليكتفي بنقطة أبقت رصيده 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.

أما منتخب بنين رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني متفوقا بفارق المواجهات المباشرة مع رواندا التي فازت على نيجيريا 2-1 في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

في المقابل تجمد رصيد منتخب نيجيريا عند 11 نقطة في الصدارة بعدما تلقى خسارته الأولى، ولكنه ضمن تأهله للنهائيات قبل انطلاق هذه الجولة.

أما منتخب بنين تأهل لكأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ مشاركته في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.