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الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر دون إصابات

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
د ب أ
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 7:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 7:25 ص

استهدف هجوم يشتبه أنه من قِبَل الحوثيين في اليمن سفينة تجارية في وقت متأخر من ليل الأحد أثناء مرورها عبر المناطق الجنوبية من البحر الأحمر، لكنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

ويأتي الهجوم مع مواصلة الحوثيين هجومهم المستمر منذ أشهر ضد عمليات الشحن عبر ممر مائي تمر عبره في المعتاد بضائع تبلغ قيمتها تريليون دولار سنويا، وذلك بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة والهجوم البري الإسرائيلي في لبنان.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني في تحذير إن ربان سفينة رأى أن "صاروخا سقط بالقرب من السفينة" أثناء إبحارها بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. ووقع الهجوم على بعد نحو 30 ميلا (48 كيلومترا) غرب مدينة المخا الساحلية في اليمن.

وأضاف المركز أن "السفينة وطاقمها لم يصبهم أذى ويتجهون إلى الميناء التالي".

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أنهم قد يستغرقون ساعات أو حتى أياما للاعتراف بهجماتهم.


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