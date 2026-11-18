أكد طارق يحيى أن حمزة عبد الكريم يحتاج إلى الحصول على الوقت الكافي من أجل التأقلم والتطور داخل برشلونة، مشددًا على رفضه فكرة إعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة، وثقته في قدرته على النجاح مع الفريق الإسباني على غرار الكاميروني صامويل إيتو.

وأوضح يحيى عبر برنامج أوضة اللبس، أن التعامل الإعلامي مع اللاعبين الصاعدين يمثل أمرًا مهمًا في مسيرتهم، ويساعدهم على التطور والوصول إلى قمة مستواهم بخطوات مدروسة، بعيدًا عن الضغوط التي قد تؤثر على مسيرتهم في بداية مشوارهم الاحترافي.

وأضاف أن إدارات الأندية مطالبة بوضع قواعد واضحة لتنظيم تعامل اللاعبين الصاعدين مع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بما يضمن حمايتهم ومساعدتهم على التركيز في مسيرتهم الكروية وتطوير إمكانياتهم.