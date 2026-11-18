نظمت جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكري، تحت عنوان "صحتك مسئوليتك.. حركتك حياتك"، للتوعية بسُبل الوقاية من المرض والكشف المبكر عنه، ودور النشاط البدني والتغذية الصحية في الحد من مضاعفاته وتحسين جودة حياة المصابين.

أقيمت الفعاليات بالمكتبة المركزية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور شريف محمد صبري العطار، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظمها القطاع بالتعاون مع كليات القطاع الطبي وكلية علوم الرياضة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أشرف العباسي، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد عبد الهادي مشاحيت، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو صلاح الدين، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعبد الناصر بكري، مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وأكد الدكتور أشرف العباسي أن مواجهة مرض السكري لا تقتصر على العلاج الدوائي والمتابعة الطبية، وإنما تتطلب تكامل الجهود بين التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أهمية النشاط البدني باعتباره أحد الركائز الأساسية للوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وأوضح أن ممارسة الرياضة بانتظام تسهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وضبط مستويات السكر في الدم، وتقليل الوزن، وتحسين كفاءة القلب والدورة الدموية، مشددا على ضرورة تصميم برامج نشاط بدني آمنة ومناسبة للحالة الصحية لكل مريض، بالتعاون بين الأطباء والمتخصصين في علوم الرياضة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد مشاحيت طبيعة مرض السكري وأنواعه وأعراضه وطرق تشخيصه، موضحا أنه ينتج عن نقص إفراز الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على الاستجابة له بكفاءة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأشار إلى أهمية اكتشاف مرحلة ما قبل السكري والتدخل المبكر، محذرا من مضاعفات المرض التي قد تصيب القلب والكلى والعين والأعصاب، وتصل في بعض الحالات إلى بتر الأطراف، لافتا إلى ارتباط ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة وتغير أنماط الحياة والعادات الغذائية غير الصحية، وضرورة الالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية للحد من المضاعفات.

بدورها، تناولت الدكتورة أسماء يونس، أستاذ الصحة العامة والتغذية العلاجية بكلية الطب، أهمية التغذية المتوازنة لمرضى السكري، وضرورة تحديد كميات ونوعيات العناصر الغذائية وفقا لاحتياجات كل مريض وحالته الصحية، محذرة من الامتناع التام عن تناول النشويات لما قد يترتب عليه من انخفاض خطير في مستويات السكر بالدم.

كما أكدت أهمية التكامل بين النظام الغذائي والعلاج الطبي تحت إشراف الطبيب المختص، مع مراعاة حساب مؤشر كتلة الجسم والاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية وفقا للطول والوزن والعمر والحالة الفسيولوجية.

في السياق ذاته، استعرضت الدكتورة رحاب أحمد عثمان، مدرس طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان، العلاقة المتبادلة بين مرض السكري وأمراض اللثة، موضحة أن ارتفاع مستويات السكر يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي والأوعية الدموية والأنسجة الداعمة للأسنان، ويزيد احتمالات الإصابة بالالتهابات وتآكل العظام المحيطة بالأسنان وتأخر التئام الجروح.

كما أشارت إلى أن التهابات اللثة المزمنة قد تسهم في زيادة مقاومة الأنسولين واضطراب مستويات السكر في الدم، مؤكدة أهمية ضبط معدلات السكر قبل التدخلات العلاجية والجراحية، وإدراج العناية بصحة الفم والأسنان ضمن منظومة الرعاية الصحية لمرضى السكري.

وتطرقت الدكتورة أماني محمد إبراهيم، أستاذ مساعد فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية علوم الرياضة، إلى دور النشاط البدني في الوقاية من السكري والمساعدة في السيطرة عليه، موضحة تأثير ممارسة الرياضة بانتظام في تحسين استخدام العضلات للجلوكوز وزيادة حساسية الجسم للأنسولين وتقليل مقاومته.

واستعرضت أنواع التدريبات المناسبة لمرضى السكري، ومنها التدريبات الهوائية وتدريبات المقاومة وتمارين المرونة والتوازن، مع التأكيد على أهمية التدرج في ممارسة النشاط البدني ومتابعة مستويات السكر والالتزام بالإرشادات الطبية لضمان ممارسة الرياضة بأمان.

واختُتمت الفعاليات بإجراء قياسات لمستويات السكر في الدم وضغط الدم للحاضرين، بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكيد على أهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر في الوقاية من المرض والحد من مضاعفاته.