رومانيا ترفض دعوة المجر لتشكيل «أوروبا وسطى جديدة»

رفض الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، الدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء المجري، فكتور أوربان، للمشاركة في إنشاء "أوروبا وسطى جديدة" تكون موجهة ضد أوروبا الغربية.

وقال يوهانيس الثلاثاء في بوخارست: "هذه طريقة تعامل لا أدعمها"، مضيفا: "أدعم الاتحاد الأوروبي ولا أقف مع أي كيان آخر يتم إنشاؤه على مستوى أقل". ورأى الرئيس الروماني أن هناك في أوروبا بالفعل قطيعة بين الشرق والغرب، وقال إنه لن يشارك أبدا في التسبب في " قطائع جديدة".

وجاءت تصريحات يوهانيس كرد فعل على كلمة اليميني القومي أوربان السبت الماضي في مدينة تيميشوارا غرب رومانيا، والتي أكد فيها على أن على كل من رومانيا والمجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا إنشاء "أوروبا وسطى جديدة" لمواجهة غرب أوروبا، مضيفا أنه يهدف من وراء هذه الفكرة لجعل أوروبا الوسطى قادرة على المنافسة وألا تعود محسوبة على "الخط الثاني" في أوروبا، وأن لا تظل مجرد "مورد" اقتصادي لغرب أوروبا.

يشار إلى أن يوهانيس محسوب على فكر الحزب الليبرالي القومي الروماني والذي ينتمي، مثل حزب الاتحاد المدني المجري، فيدس، لحزب الشعب الأوروبي.

غير أن عضوية فيدس في حزب الشعب الأوروبي تجمدت حتى إشعار آخر بسبب الحرب الدعائية التي يشنها أوربان ضد الاتحاد الأوروبي.

وتشكل المجر مع بولندا والتشيك وسلوفاكيا مجموعة فيسجراد التي تتخذ مواقف منتقدة للاتحاد الأوروبي.