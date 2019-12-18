علاج 487 حالة فى قافلة بيطرية بجامعة قناة السويس

انطلقت قافله مزدوجة من كليتى الطب البيطرى والزراعة بجامعة قناة السويس إلى قرية الرياح التابعة لمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، ضمن برنامج قوافل الإصحاح البيئي، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة.

أجرت القافلة الكشف وصرف أدوية بالمجان على ٤٨٧ حالة بيطرية مابين أبقار وجاموس واغنام ودواجن، بجانب تنظيم ندوة تثقيفية زراعية لمناقشة مشاكل أمراض المانجو ومنها مرض العفن الهبابى وأسبابه وطرق التقاليم وبرامج التسميد والرى

والإصابات الكثيفة من البق الدقيقى على بعض أشجار الفاكهة ومنها الجوافة وتأثيرات البرودة على أشجارها بظهور أعراض نقص العناصر منها الفسفور ومشكلة الملوحة فى الأراضى الزراعية.

وأوصت القافلة بإضافة الجبس الزراعى والأسمدة العضوية وزراعة المحاصيل التى تتحمل الملوحة، مثل الشعير والبنجر وصرفت القافلة المبيدات الزراعية مجانا.