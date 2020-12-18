 1000 مركبة لا تزال عالقة في الثلوج الكثيفة باليابان - بوابة الشروق
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1000 مركبة لا تزال عالقة في الثلوج الكثيفة باليابان


نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 7:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 7:20 ص

 لا تزال حوالي ألف مركبة عالقة على طريق سريع بسبب تساقط الثلوج بغزارة في مقاطعة نيجاتا شمالي طوكيو يوم الجمعة على الرغم من قضاء عمال الطرق السريعة الليل في إزالة الثلوج.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بمرض.

وقال المسؤولون في "إيست نيبون إكسبريسواي" ، مشغل طريق كان-إيتسو السريع، في الصباح إن 68 سيارة فقط لا تزال عالقة، ومع ذلك، اكتشفوا لاحقًا أن حوالي ألف مركبة لا تزال عالقة على الطريق السريع المغطى بالثلوج.

وتم إرسال عشرات الجنود في وقت متأخر من يوم الخميس إلى المنطقة لتوفير الطعام والبنزين والبطانيات والمراحيض المحمولة للمركبات العالقة.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا يوم الخميس إن أولوية الحكومة هي "ضمان صحتهم".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية المزيد من تساقط الثلوج في شمالي البلاد والمناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان في وقت لاحق من اليوم، محذرة من انهيارات ثلجية والمزيد من اضطرابات حركة المرور.

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