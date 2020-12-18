 الولايات المتحدة تدين اختطاف 300 طالب في نيجيريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تدين اختطاف 300 طالب في نيجيريا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 7:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 7:17 ص

 أدانت الولايات المتحدة، حادث الاختطاف المسلح لأكثر من 300 من طلاب إحدى المدارس بنيجيريا.
وقال كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تطالب بعودة الطلاب فورا إلى أسرهم وبمحاسبة المسئولين عن ذلك الهجوم وتقديمهم للعدالة وتطبيق القانون حتى يلقوا جزاءهم.
وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تعرب عن تعاطفها العميق مع أسر الطلاب المفقودين وحارس الأمن الذي قتل في الهجوم، وتؤكد أن المدارس ينبغي أن تكون مكانا آمنا يتعلم فيه الطلاب.
وكان حادث الاختطاف العنيف قد وقع يوم 11 ديسمبر الجاري حيث استهدف مدرسة حكومية للعلوم بمدينة كانكارا بولاية كاتسينا النيجيرية.

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