حالة وفاة و133 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 332 والإصابات إلى 8618، منذ بدء الجائحة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى المجر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لطبيب وهو على رأس عمله في علاج المرضى.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفها، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5687 حالة، مشيرا إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.