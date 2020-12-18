المحكمة العليا الرومانية تقضي بسجن قطب صناعة التعدين الإسرائيلي شتاينمتز

قضت المحكمة العليا في رومانيا، بالسجن 5 سنوات بحق قطب صناعة التعدين الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينمتز كجزء من حكم نهائي في قضية أوسع نطاقا تشمل العديد من رجال الأعمال الرومانيين الآخرين ، بحسب بيان نشر على موقع المحكمة مساء اليوم الخميس.

وقرر القضاة أن شتاينمتز كان عضوا في جماعة إجرامية أنشأها رجل أعمال روماني لمساعدة سليل أحد ملوك رومانيا السابقين، الذي لم تعترف بهم العائلة الملكية ، في الحصول على قطعة أرض عالية القيمة في العاصمة بوخارست دون وجه حق،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر تليفزيون ديجي 24، أن من المرجح أن تصدر الشرطة المحلية مذكرة اعتقال دولية بخصوص شتاينمتز، الذي لا يعيش في رومانيا.

ويُقدر إجمالي الأضرار الناجمة عن هذه العملية بـ 145 مليون يورو.