فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحقيقا في وصول طرد مشبوه إلى رئيس الوزراء يائير لابيد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن الأمن الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في وصول طرد مشبوه إلى يائير لابيد جاء عبر البريد الداخلي للبرلمان "الكنيست" الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الأمن الخاص بلابيد فوجئ عندما فتح الطرد المشبوه، حيث وجد بداخله "نبيذا وسكينا بمقبض خشبي، وكتيب فيه صور خاصة بيائير لابيد نفسه، بالإضافة إلى مغلفين يحتويان على نحو 1800 يورو".

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية لم تتعرف على مرسل الطرد حتى هذه اللحظة، وتحاول بالتنسيق مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" تعقب هوية المرسل، خاصة وأن الطرد قد أرسل إلى الكنيست الأسبوع الماضي.