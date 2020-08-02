مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد تشكيل حكومة نتنياهو المرتقبة

شارك المئات من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في مظاهرة أمام مبنى الكنيست الإسرائيلية، في القدس المحتلة، وفي ميدان "هابيما" في تل أبيب؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة باعتبارها تضم مدانين جنائيا، ومن المتطرفين دينيا وصهيونيا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون -خلال مشاركته في المظاهرة- إن هذه الحكومة المنوي تشكيلها تشرعن المدانين جنائيا، ويجب مواصلة التظاهر والاحتجاج على تشكيلها.

يذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهم بالفساد والحصول على الرشوة، وما زال يحاكم، كما أن المرشح لوزارة الداخلية أرييه ادرعي حكم عليه بالسجن أربع سنوات بعد الاتهام بالفساد، وقبل أشهر حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، واستقال من الكنيست، لكنه عاد ونافس بالانتخابات الأخيرة، وتم إقرار قانون باسمه ليتمكن نتنياهو من تعيينه وزيرا، لأن القانون الحالي يمنع مدانا من التعيين.

كما أن المتطرف ايتمار بن جفير المرشح لوزارة الأمن أدين بدعم الإرهاب والتحريض والاعتداء على شرطي، والمتطرف بتسلئيل سموتريتش المرشح لمنصب وزير المالية في حكومة نتنياهو اعتقل وادين بالتحريض.