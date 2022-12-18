



علق الإعلامي عمرو أديب، على تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، بنهائي البطولة التي أقيمت في قطر.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «أكون مبالغا لو قلت إن حركة الكون كله في الكام ساعة اللي فاتت، مع إن الأرجنتين تاخد كأس العالم».



وأضاف: «هناك رغبة كونية جماعية أن الأرجنتين تاخد كأس العالم بأي طريقة، قادرة على أنها تنهي الأمور بالشكل اللي شفناه، الأرجنتين فريق كبير، دي ماريا نجم ومفاجأ المباراة، وميسي أحسن لاعب في العالم، لكن تشعر أنك أمام قصة أسطورية يجب أن تنتهي بفرحة ميسي وعائلته يكونوا سعداء».



ولفت إلى أن فوز المنتخب الأرجنتيني يرجع إلى التوفيق غير العادي، والأداء العظيم للاعبين، متابعًا: «الأرجنتين نفسها اتغلبت أول مباراة أمام السعودية، لكن ليس بالتاريخ وحده يكسب الإنسان أو بميسي، وحركة التاريخ والكون كانت مع تتويج ميسي لحياته بالفوز بكأس العالم».



وتابع: «حركة التاريخ تتجلى، أهنئ العالم كله لأن غالبية العالم عاوزة الأرجنتين وسعيدة عشان ميسي الذي حقق إنجازًا تاريخيًا، محدش يقدر يقول بم على ميسي أو يقارن حد بيه».



وذكر أن الموهبة الخاصة بميسي كانت أعلى من قدرة إمبابي الجسدية، مؤكدًا أن مباراة اليوم تعد واحدة من أعظم 10 مباريات في تاريخ كرة القدم.



واستطرد: «لو في 10 مباريات في تاريخ كرة القدم تصنف عظيمة، فمباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم واحدة منها.. لا يأس هناك عودة ومحاولة، والدرس الواضح لا تحتفل مبكرًا».



وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، بنهائي البطولة التي أقيمت في قطر