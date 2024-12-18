محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يستقبلان قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، ضمن المحطة الرابعة لهم في محافظة بني سويف في سلسلة الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية.

وقدم محافظ بني سويف، درع المحافظة للنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، مشيدا بجهود حزب مستقبل وطن والمبادرات التي يقدمها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

كما استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بمقر الجامعة، مقدما درع الجامعة، للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام.

وكانت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، قد افتتحت في أولى محطات زيارة محافظة بني سويف، اليوم، وحدة عناية مُركزة للأطفال بمستشفى الفشن المركزي تحتوي على 12 سرير و3 أجهزة تنفس صناعي، و12 مونيتور وملحقاتهم، بالإضافة إلى افتتاح وحدة المناظير الجراحية، بمستشفى بني سويف التخصصي، بالإضافة إلى تسليم 100 جهاز عروسة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد دياب الأمين المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزي، والنائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية.