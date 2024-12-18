 مقتل وإصابة 200 جندي كوري شمالي خلال القتال مع روسيا في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 200 جندي كوري شمالي خلال القتال مع روسيا في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 1:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 1:08 ص

أعلن مسؤول عسكري أمريكي بارز أن القوات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا تكبدت مئتي قتيل وجريح.

وأوضح المسؤول أن ضحايا القوات الكورية الشمالية سقطوا في معركة بإقليم كورسك الحدودي.


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