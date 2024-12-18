البرلمان المجري يغير القانون الانتخابي لصالح حزب فيدس بزعامة أوربان

صوت البرلمان المجري بأغلبية كبيرة اليوم الثلاثاء لصالح تغيير توزيع المقاعد بعد الانتخابات، في خطوة من شأنها أن تقلل تمثيل العاصمة.



ونال القرار تأييد 134 نائبا من المجموعات التي تشكل حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بينما حصلت المعارضة على 52 صوتا، حسبما أفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للبرلمان.



وتنص التغييرات على أن يكون لبودابست 16 مقعدا في المستقبل، بدلا من 18 مقعدا كما كان في الماضي. ومن المقرر أن تضم منطقة بيست، التي تضم المناطق الريفية من العاصمة، 14 مقعدا بدلا من 12.



وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تفيد حزب أوربان، حيث ينظر إلى الناخبين في بودابست على أنهم معارضون إلى حد كبير للحكومة الحالية، في حين أن المنطقة المحيطة مؤيدة لأوربان بشكل كبير.



ويرى المعارضون أن التغيرات السكانية داخل بودابست الكبرى لا تبرر هذه التغييرات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في ربيع عام 2026. ويتولى أوربان، الذي تعرض لانتقادات من داخل الاتحاد الأوروبي بسبب أساليبه السلطوية، منصب رئيس وزراء المجر، الدولة العضو في شرق الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010.