ألمانيا: التحقيق مع أربعيني بتهمة بث أغان تروج لـ«النازيين الجدد» في سوق لعيد الميلاد

أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء أن رجلا /40 عاما/ يشتبه في قيامه بتشغيل أغان محظورة تروج للفكر "النازي الجديد" في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) بشمال ألمانيا.

وبدأت التحقيقات عقب تقارير أفادت بأن مقاطع موسيقية لفرقة تتبع الفكر النازي الجديد المحظور، وأغان أخرى تدعو إلى الكراهية ومعادية للسامية، تم بثها عبر النظام الصوتي الرسمي للسوق في بلدة "أوترندورف" الساحلية الصغيرة يوم الجمعة الماضي.

وبعد التحفظ على وحدة تخزين بيانات (يو إس بي)، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به، الذي يقيم في منطقة "شتاده" المجاورة.

ويبحث المحققون الآن فيما إذا كان الرجل يعمل لدى مزود الخدمة الخارجي الذي تم التعاقد معه لتشغيل الموسيقى في السوق.

من جانبها، أمرت سلطات بلدة "أوترندورف" بإزالة النظام الصوتي بالكامل بعد الكشف عن هذه الاتهامات علنا.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أنه في حين أن حيازة هذه الموسيقى لا يعد عملا غير قانوني، فإن تشغيل هذه المقاطع في الأماكن العامة يظل محظورا بموجب القانون.