شهدت مدرسة الشهيد مصطفى عبيد الابتدائية في جزيرة الأحرار في محافظة القليوبية، استمرار توافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة للتصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

تأتي جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية، بما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في دعم المسار الديمقراطي واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وتجرى جولة الإعادة في محافظة القليوبية أمام 277 مركزا انتخابيا، تضم 397 لجنة فرعية في 5 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 16 مرشحا على 8 مقاعد فردية، وهي دائرة بنها وكفر شكر (مرشحين اثنين على المقعد المتبقي بالدائرة)، ودائرة طوخ (4 مرشحين على مقعدي الدائرة)، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية (6 مرشحين على 3 مقاعد الخاصة بالدائرة)، ويبلغ عدد الناخبين 2 مليون و797 ألفا و983 ناخبا وناخبة.