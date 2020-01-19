 الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من محافظتي الخليل ورام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من محافظتي الخليل ورام الله

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
أ ش أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 2:09 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 2:09 م

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم أم لأربعة أطفال، من محافظتي الخليل ورام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا" - بأن جيش الاحتلال داهم منزل المحامي أكرم أبو حلتم، في بلدة "ترقوميا"، واعتقل زوجته روان شاكر قباجة، وهي معلمة وأم لأربعة أطفال.. فيما اعتقل الشاب مهند جابر محمد أبو سل من مخيم العروب شمال الخليل.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة معمر نخلة، عقب مداهمة منزله في حي الطيرة غرب مدينة رام الله، وهو من سكان مخيم "الجلزون"، كمت اعتقلت محمد سعيد الدوو، عقب دهم منزله في القدس، وحولته لمركز شرطة "المسكوبية".


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