وزيرة الثقافة ناعية رئيس اكاديمية الفنون الأسبق: أحد أيقونات عالم الإبداع

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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه والرئيس الاسبق لاكاديمية الفنون، الذى غيبه الموت فجر اليوم الثلاثاء، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت إن عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته البارزة في الفن والتعليم الأكاديمي.

وأضافت أن الراحل مثل الأب والصديق والمعلم للكثير من الفنانين.

وأشارت إلى مسيرته الثرية التي نجح من خلالها في إعداد أجيال من المبدعين، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور عصمت يحيي أستاذ الأداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عميد المعهد العالي للباليه (1999 - 2004)، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية (2005- 2009)، ورئيس أكاديمية الفنون المصرية (2006 - 2009).

فيما أنه صمم وأخرج العديد من عروض الباليه الكلاسيكي والعالمي إلى جانب الكثير من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية.

كما صمم وأخرج مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر، وحصل على الأوسمة والدروع والشهادات التقديرية لإنجازاته في مجال الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والتنمية.

وترأس وفود مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية.