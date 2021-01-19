متحدث الحكومة الأردنية: مصر وعمان لديهما رؤى مشتركة في مختلف القضايا

قال وزير الإعلام الأردني والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، علي العايد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة اليوم، امتداد للتواصل المستمر على الأصعدة كافة، والتنسيق الدائم بين البلدين.

وأضاف العايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء اليوم الاثنين، أن هناك قضايا كبيرة تتقاسم فيها البلدين الرؤى، متابعًا: «علاقة صداقة وأخوة تربط الملك عبدالله الثاني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأكد أن الأردن ومصر لديهما رؤية مشتركة حول مختلف القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مضيفًا: «نحرص جميعًا على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».

ولفت إلى أن لقاء الزعيمين اليوم بني على مخرجات كثيرة شهدتها المنطقة والعالم، مؤكدًا التواصل المستمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.