مسام: تفكيك حقول ألغام للحوثيين بالحديدة غربي اليمن

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تمكنت فرق اكتشاف الألغام السعودية من تفكيك حقول ألغام مضادة للدروع، زرعتها مليشيا الحوثي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية) اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف وتفكيك الفريق 26 حقلًا للألغام مضاد للدروع في قرية الحنجلة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأوضح المركز أن فريقه تمكن من نزع 49 لغما مضادا للدبابات، موضحا أن منطقة الحنجلة تعد من المناطق عالية التأثير كونها مأهولة بالسكان، وتم زراعتها بألغام فردية ومضادة للدروع بشكل عشوائي وكثيف.