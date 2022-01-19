وزيرة الداخلية الألمانية تطالب جوجل وآبل بحظر تليجرام من عروضهما

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر شركتي آبل وجوجل بحظر تطبيق تليجرام من عروضهما بسبب دعوات العنف والتحريض.

وفي أعقاب مشاورات مع وزراء الداخلية في حكومات الولايات التي يترأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قالت السياسية الاشتراكية، اليوم الأربعاء، إنها تريد تذكير الشركتين بـ "مسؤوليتهما الاجتماعية".

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إن موقع تليجرام أصبح بمثابة "محفز حرائق" بالنسبة لمواطني الرايخ وأنصار نظرية المؤامرة والمتطرفين اليمينيين، مشيرا إلى أن الشركة أظهرت في تعاملها مع المحتويات الإباحية والمحتويات الإرهابية الإسلاماوية أنها "تستطيع إذا أرادت".

وجاء في الورقة المشتركة لوزراء الداخلية أن " شبكة التواصل الاجتماعي تليجرام تخدم، ومن على شاكلتها من الشركات، الناس في ألمانيا كمنصة تواصل لأنصار التفكير الجانبي ومنكري كورونا واليمينيين المتطرفين".

وأضافت الورقة أن الوزراء عازمون، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، على تعزيز التشاور مع حكومات أجنبية حول هذه المشكلة "وطرح توقعاتنا بشكل واضح على مستوى سياسي رفيع".

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الراهنة ضد التدابير الحكومية لمواجهة كورونا، قالت فيزر:" هذا وقت صعب بالنسبة لقوات الأمن".

وقال بيستوريوس إن حزب البديل من أجل ألمانيا "ضالع على نحو كبير" في تنظيم الاحتجاجات المبلغ عنها وغير المبلغ عنها.



