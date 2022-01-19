ملك البحرين يدين هجوم الحوثيين الإرهابي على منشآت في الإمارات

أدان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث قدم ملك البحرين تعازيه في ضحايا هذا الاعتداء الآثم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد ملك البحرين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف بلاده إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية حفاظاً على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة.

من جانبه، أعرب ولي عهد أبوظبي عن شكره وتقديره لملك البحرين لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الإمارات وشعبها، والتي تؤكد على ما يربط البلدين والشعبين من علاقات أخوية تاريخية راسخة ومتميزة، متمنياً للبحرين وشعبها دوام التقدم والتطور والازدهار.