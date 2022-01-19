 مفيد فوزي: يوجد نص في مشروع قانون حظر عمالة الأطفال يفتح الباب لعملهم - بوابة الشروق
الأربعاء 19 يناير 2022 10:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

مفيد فوزي: يوجد نص في مشروع قانون حظر عمالة الأطفال يفتح الباب لعملهم

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 10:31 م
قال الإعلامي مفيد فوزي، إنّ مشروع قانون حظر عمالة الأطفال أقل من 15 سنة يتضمن إمكانية تدريب الطفل وهن في سن الـ14 عامًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أنّ الطفل يجب أن يعيش طفولتها مُدلّلًا، مشيرًا إلى النص الوارد في القانون يفتح الباب لعمالة الأطفال في هذا السن.

وأشار إلى أنّ التدريب يعني أنّ الطفل سيعمل، مشدّدًا على أنّ الأطفال ليس مكانهم العمل بأي حال من الأحوال.

ونظم مشروع القانون العمل الجديد حالات تشغيل الأطفال، حيث ينص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك