مفيد فوزي: يوجد نص في مشروع قانون حظر عمالة الأطفال يفتح الباب لعملهم

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنّ مشروع قانون حظر عمالة الأطفال أقل من 15 سنة يتضمن إمكانية تدريب الطفل وهن في سن الـ14 عامًا.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أنّ الطفل يجب أن يعيش طفولتها مُدلّلًا، مشيرًا إلى النص الوارد في القانون يفتح الباب لعمالة الأطفال في هذا السن.



وأشار إلى أنّ التدريب يعني أنّ الطفل سيعمل، مشدّدًا على أنّ الأطفال ليس مكانهم العمل بأي حال من الأحوال.



ونظم مشروع القانون العمل الجديد حالات تشغيل الأطفال، حيث ينص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.