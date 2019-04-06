إسلام إبراهيم: دافع الزواج الثاني هو المزاج وليس الحب

قال الفنان إسلام إبراهيم، إنّ الزواج الناجح يقوم على فكرة الشراكة بين الرجل والسيدة بدءًا من مرحلة الاختيار.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات" على شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أن فكرة الزواج الثاني غالبًا ما يكون دافعها المزاج وليس الحب، معتبرًا أن الرجل يمكنه أن يحب أكثر من سيدة، بينها هي لا تحب ثانيًّا إلا قبل أن تكره الأول.



وتابع: "الست مستحيل تحب اتنين في نفس الوقت، وعلشان كده ربنا حلّل الموضوع بسبب التكوين السيكولوجي للراجل والست".



وأشار إلى أنه يرفض مقترح حبس الزوج إذا لم يُبلغ زوجته بإقدامه على الزواج من ثانية، من منطلق رفضه لكل ما يمس بالحرية الشخصية.



وأكمل: "ممن يكون الست من حقها تعرف لكن مش لدرجة إن الراجل يتسجن.. ممكن القانون يمنح الست إنها لو عرفت ومش حابة تكمل إنه يحق لها الطلاق وتحصل على كل حقوقها".