المحمدي : المنتخب يعاني بسبب النني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنتقد أحمد المحمدي نجم المنتخب الوطني السابق المدير الفني للفراعنة كارلوس كيروش بسبب الاعتماد على محمد النني في القائمة الأساسية للمنتخب.

وقال المحمدي أن المنتخب يعاني بسبب وجود النني في مركز 6 كلاعب وسط مدافع وفي حال مواجهة منتخب قوي في الأدوار المقبلة ستكون أزمة.

وأضاف المحمدي :" النني غير مفيد في هذا المركز .. يجب الدفع بحسني فتحي بجانب السولية .. المساحات كبيرة في وسط الملعب".

ويرى المحمدي أنه على البرتغالي كيروش منح محمد شريف الفرصة في المباريات المقبلة.

وأضاف :" مصطفى محمد لم يسجل أي هدف .. يجب منح الفرصة لمحمد شريف .. الأخير مميز وهداف الأهلي ويقدم مستويات كبيرة ".