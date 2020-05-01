اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تدين استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في الإمارات

أدانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة استهداف طائرات مسيرة لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أسفر عن سقوط ثلاث قتلى وستة جرحى جميعهم من المدنيين.

وأكدت اللجنة، أن الهجوم الذي تبنت مسئوليته ميليشيا الحوثي يعد عملا إرهابيا وانتهاكا صارخًا، للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية وتعاليم الأديان السمحة التي تؤكد تجريم تلك الأعمال الإرهابية.

وشددت اللجنة على أن هذا العمل الإرهابي يهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لردع الميليشيات الإرهابية التي تستهدف سلامة الأوطان والشعوب.

يذكر أن اللجنة جاءت تنفيذاً لوثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي خلال شهر فبراير من العام 2019.

وتتولى اللجنة مهام وضع إطار عمل للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق أهداف الإعلان العالمي للأخوة الإنسانية، والعمل على إعداد الخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتفعيل بنود الوثيقة ومتابعة تنفيذها على المستويات الإقليمية والدولية كافة، وعقد اللقاءات الدولية مع القادة والزعماء الدينيين ورؤساء المنظمات العالمية والشخصيات المعنية لرعاية ودعم ونشر الفكرة، التي ولدت من أجلها هذه الوثيقة التاريخية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وكذلك حث السلطات التشريعية على الاهتمام ببنود الوثيقة في التشريعات الوطنية من أجل أن تترسخ لدى الأجيال القادمة قيم الاحترام المتبادل والتعايش كأخوة في الإنسانية.