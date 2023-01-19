 تقرير: فرنسا وهولندا تؤيدان إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب - بوابة الشروق
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تقرير: فرنسا وهولندا تؤيدان إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

وكالات:
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 5:45 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 5:45 م

قال مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، إن فرنسا وهولندا من بين دول الاتحاد التي تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن دعمها إدراج الحرس الثوري في قائمة "الإرهاب"، كما دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإضافة الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له إلى قائمة "الإرهاب"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف المصدران الدبلوماسيان لـ"رويترز" أن "الاتحاد سيضيف 37 كياناً جديداً، الاثنين المقبل، للعقوبات المفروضة على إيران".

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