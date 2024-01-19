مصرع عامل وإصابة آخر إثر انفجار أنبوبة داخل مقهى بالإسكندرية

طلبت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تقارير "الحماية المدنية، والأدلة الجنائية، وتحريات المباحث"، حول حادث مصرع عامل وإصابة زميله بحروق شديدة، إثر انفجار أسطوانة غاز "بوتاجاز" داخل مقهى كائن في شارع عمر لطفي، منطقة الإبراهيمية.



كما طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي لجثة العامل، والتقرير الطبي لحالة زميله المصاب، وسؤاله إذا سمحت حالته الصحية، وسماع أقوال شهود عيان الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار موقع الحريق ومعرفة بدايته ونهايته للوقوف على أسباب حدوثه.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمقهى كاىن في نطاق دائرة القسم.



وبانتقال الشرطة وسيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي نشوب حريق بمقهى نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أدى لحدوث موجة انفجارية واشتعال النيران.



تم نقل العاملين إلى مستشفى رأس التين العام لإسعافهما، لكن أحدهما فارق الحياة متأثرًا بالحروق الشديدة، والثاني تم وضعه في غرفة العناية المركزة؛ لتلقي العلاج.



تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.