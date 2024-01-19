إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بـ4 قرى بالمنيا

نفذت الوحدات المحلية بقرى مركز المنيا، حملات تكثيفه لإزالة كل التعديات بمختلف أنواعها تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتأكيده على عدم التهاون والتصدي الفوري لجميع أشكال التعدي، ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجها برصد المخالفة والتعامل الفوري معها، وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وصرح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بأن الوحدات المحلية بقرى "نزلة حسين وطوخ الخيل ودمشير، والبرجاية"، رصدت 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 1225 مترًا.

وتضمنت المخالفات 4 حالات بقرية نزلة حسين تعدٍ على أراضٍ زراعية حفر أساس، ومبانٍ بمساحة 3 قراريط ، و18 سهمًا، بالإضافة إلى 3 حالات بقرية تلة حفر أساس ومبانٍ بمساحة قيراط، و6 أسهم، وحالتي بقرية طوخ الخيل تعدٍ على أراضٍ زراعية مبانٍ بمساحة قيراط، و6 أسهم، وحالة بقرية دمشير تعدٍ على أراضٍ زراعية مبانٍ بمساحة 12 سهمًا، وحالة بقرية البرجاية تعدٍ على أراضٍ زراعية بناء حوائط بمساحة 6 أسهم.

وتم التعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائي، بحضور كل من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية، وقسم التنظيم والمتغيرات.