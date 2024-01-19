مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد إسرائيل بسبب معاملة السجناء

انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، معاملة إسرائيل للفلسطينيين المعتقلين، قائلا إن بعض السجناء أبلغوا عن تعرضهم للضرب والإذلال وسوء المعاملة، وهو ما قد يشكل تعذيبا.



وتم إطلاق سراح بعض الرجال بعد أكثر من ثمانية أسابيع من الاحتجاز وهم يرتدون الحفاضات فقط، حسبما أفاد أجيث سونجهاي ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



وأضاف: "لقد أصيب الناس بالصدمة والانزعاج عندما رأيتهم".



وتحدث سونجاي للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة عبر رابط فيديو من قطاع غزة.



وأضاف أن عدد المعتقلين غير واضح. ويفترض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قد احتجزت الآلاف من الفلسطينيين.