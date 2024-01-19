موعد مباراة مصر وكاب فيردي الفاصلة في أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تترقب الجماهير المصرية المواجهة الحاسمة والفاصلة بين منتخب مصر وكاب فيردي لخطف بطاقة العبور لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وتسبب تعادل المنتخب الوطني أمس الخميس مع غانا 2-2 بالجولة الثانية في إرباك حسابات المجموعة الثانية والمنتخبات المتأهلة، خاصة بعد الإخفاق في ضربة البداية بالتعادل 2-2 أمام موزمبيق.

كتيبة روي فيتوريا لا بديل أمامها سوى تحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، لضمان التأهل للدور الثاني دون الدخول في حسبة برما.

وتقام مباراة مصر وكاب فيردي يوم الإثنين المقبل على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، والذي تنطلق صافرته في تمام الساعة العاشرة مساء.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا النتيجة التي ستسفر عنها مواجهة كاب فيردي وموزمبيق بالجولة الثانية والمقرر لها عصر اليوم الجمعة، والتي سيترتب عليها موقف التأهل للدور ثمن النهائي.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.