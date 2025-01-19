ماذا ينتظر الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

أسدل الستار على دور المجموعات من نسخة العام الحالي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مباراتي اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية، والتي حسمت آخر بطاقات التأهل لصالح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الأهلي وبيراميدز، ممثلي مصر في البطولة، للدور ربع النهائي من المركز الثاني في مجموعتيهما، لينتظران مواجهات صعبة في الدور ربع النهائي.

وتأهل في المركز الأول من المجموعات الأربع لبطولة دوري أبطال إفريقيا كل من: الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والترجي التونسي.

فيما تأهل من المركز الثاني في المجموعات الأربع كل من: مولودية الجزائر، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الأهلي وبيراميدز.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي أحد أندية الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي أو الترجي التونسي، حيث يخوص المواجهة الأولى في القاهرة ثم يلعب الإياب خارج ملعبه.

فيما ينتظر بيراميدز مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، الهلال السوداني أو الجيش الملكي المغربي، حيث يخوص المواجهة الأولى في القاهرة ثم يلعب الإياب خارج ملعبه.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» حتى الآن عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، لكن من المقرر إقامتها في القاهرة.

وتقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 28 و29 مارس المقبل، على تقام مباريات العودة يومي 4 و5 أبريل.