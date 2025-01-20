مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تعود لحكم غزة

قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة دونالد ترامب الجديدة ان حركة حماس لن تعود لحُكم قطاع غزة مرة أخرى.

و قال والتز في لقاء مع CNN اليوم إن "حماس منظمة إرهابية ولن تحكم غزة أبداً. نقطة على السطر"، حسب تعبيره.

وقال والتز "إسرائيل ستفعل ما يتعيّن عليها فعله لضمان ذلك. والولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستدعمها في أن حماس لن تحكم غزة مرة أخرى".

وأضاف "هذا لا يعني أنه لن تكون هناك جيوب (من جانب حماس). هذا لا يعني أنه لن يكون هناك قتال جارٍ، لكن الطريق سيكون صعباً في المستقبل".

وقال "يمكن للرئيس ترامب بصورة فريدة أن يجمع كل الأطراف معاً" للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل القطاع الفلسطيني.

وبشأن من سيتولى السيطرة على القطاع الفلسطيني في المستقبل، قال والتز "ربما تكون قوة أمنية مدعومة من العرب، وربما يكون هناك خليط فلسطيني.. أنا لا أريد أن أستبق تخطيطاتنا، لكن من الواضح أن الخطوط العريضة الأوسع موجودة"