توقعات بإعلان رئيسة وزراء اليابان حل مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي اليوم

من المقرر أن تعقد رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا، حسبما ذكر مكتبها، حيث من المرجح أن توضح عزمها حل مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة، حيث تسعى لتعزيز أساس حكومتها.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه في حال قررت تاكايشي حل مجلس النواب الجمعة المقبلة، بعد فترة قصيرة من بدء الدورة البرلمانية العادية، فإنه من المتوقع أن تعقد الانتخابات في الثامن من فبراير المقبل، على أن تبدأ حملة الانتخابات الرسمية في 27 يناير الجاري.

ومن شأن هذه الانتخابات أن تكون الأولى منذ أن أصبحت تاكايشي أول رئيسة وزراء لليابان في 21 أكتوبر الماضي.