تيمو فيرنر يواجه توتنهام بطموح كبير

أعرب تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزج الألماني لكرة القدم، عن طموح كبير وثقة في قدرة الفريق على المضي قدما في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة مضيفه توتنهام الإنجليزي المقررة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر.

ويرى فيرنر أن لايبزج، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، يستطيع الوصول إلى مراحل بعيدة في دوري الأبطال ليشكل مفاجأة الموسم في البطولة الأوروبية.

وقال فيرنر ،23 عاما، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" :"إذا قدمنا مستويات جيدة في المباراتين أمام توتنهام وحالفنا الحظ شيئا ما (في دور الثمانية)، قد نصل إلى الدور قبل النهائي".

ويرى فيرنر أن الأندية الألمانية تتنافس على نفس المستويات كما تمتلك فرصا جيدة مثل فرق القمة في أوروبا، ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وقال فيرنر: "لدينا ثلاثة فرق رائعة، هي بايرن ودورتموند والآن لايبزج أيضا، يمكن لأي فريق منهم الوصول إلى الدور قبل النهائي، وربما النهائي إذا سارت الأمور بشكل جيد".