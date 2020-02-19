القصبى لـ«الشروق»: أمهلنا الوزارات 5 أيام لتقديم مقترحاتها



يعقد ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، اليوم الجلسة الرابعة حول قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعى، الذى يعقد الائتلاف برئاسة النائب عبدالهادى القصبى والأمين العام النائب أحمد السجينى، فضلا عن حضور نواب الائتلاف، وممثلين عن المجلس القومى للمرأة.



وقال القصبى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أمس، إن الائتلاف سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات بجلستين كل أسبوع، يومى الأحد والأربعاء، مضيفا أن الجلسات سوف تستمر على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلى المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب وغيرهم، للتوافق على قانون يرضى جميع الأطراف.



وأوضح رئيس الائتلاف أنه سوف يستمع لجميع الأطراف، وسيتم تدوين ملاحظاتهم على قانون المحليات الموجود حاليا داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، بجانب أنه أمهل جميع الوزارات 5 أيام لتقديم خطابات رسمية تتضمن مقترحاتها حول القانون، لكى تساهم فى إخراج الصيغة النهائية للقانون بصورة توافقية.



ولفت إلى أن أغلب المواطنين يختزلون قانون الإدارة المحلية فى انتخابات المجالس المحلية، موضحا أن القانون ينص على 156 مادة منها 14 مادة فقط متعلقة بالانتخابات المحلية، وتتعلق المواد الباقية بالشكل التنظيمى والآليات وصلاحيات المحافظين والأدوات الرقابية وغيره.



وأشار القصبى إلى أن الائتلاف عقد 3 جلسات سابقة حول القانون، وكانت جيدة وكشفت الكثير من النصوص المعيبة، مشيرا إلى أن الجميع عليه مسئولية وطنية من أجل إخراج القانون بصورة جيدة تلبى طموح المواطنين.



وتابع: «قانون المحليات سيعمل على تحقيق الاستقلال المالى للمحافظات والوحدات المحلية»، موضحا أن القانون سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية للمرة الأولى، لتطوير أداء الخدمات المحلية، والارتقاء بها، لارتباطها بحياة المواطن بشكل يومى».



وذكر أن التعديلات التى ستجرى على مشروع قانون المحليات، ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتًا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب أنه سيقضى على أى فساد فى المحليات.

كان ائتلاف دعم مصر عقد اجتماعا الأحد الماضى بحضور ممثلى 22 وزارة، حيث تناولوا تقديم مقترحاتهم حول قانون الإدارة المحلية.