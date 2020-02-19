وزير التموين مرحبا بمقترح تطبيق الدعم النقدي: «العيني أقل كفاءة»

اتفق وزير التموين الدكتور محمد المصيلحي، مع اقتراح تقديم الدعم النقدي المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية (21 سلعة).

وأضاف المصيلحي ردا على ما تردد مؤخرا عن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإلغاء الدعم العيني وتقديم الدعم النقدي -في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط-، أن مهمة الوزارة هي رفع كفاءة الدعم وزيادة الفاعلية، معتبرا أن الدعم العيني أقل كفاءة، وأقل فاعلية.

وفي يناير الماضي، كشفت مصادر بالغرف التجارية، لـ"الشروق"، أنه سيتم إرسال مقترحات للحكومة بشأن تحويل العيني لبطاقات التموين للدعم النقدي المشروط، وسيكون من بين تلك المقترحات أن يكون المبلغ المالي المخصص للفرد في البطاقة 200 جنيه بدل من 140 جنيها حاليًا (90 جنيها في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية للفرد الواحد بالبطاقة التموينية)، ويكون للمواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.

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وفيما يتعلق بدور جهاز حماية المستهلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية دور الجهاز في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق مفهوم حرية السوق.

وأشار إلى أن الجهاز بعد إقرار قانونه الجديد أصبح له صلاحيات أكبر في الحفاظ على حق المستهلك من خلال مراجعة الفواتير والتأكد من جودة المنتجات ومن عدم حدوث أي أخطاء، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المقار للجهاز في محافظات الشرقية والأقصر وأسوان والمستهدف أن يكون للجهاز فرع بكل المحافظات بنهاية العام الحالي.