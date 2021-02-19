الاتحاد الآسيوي يؤجل أغلب مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس أسيا

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة تأجيل أغلب المباريات المقبلة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، واعتمد مواعيد وأماكن إقامة أربع مباريات في مارس المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان نشره اليوم عبر موقعه على الإنترنت :"بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة أسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين."

وأضاف الاتحاد:"تم اعتماد برنامج أحدث المباريات ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس أسيا 2023 في الصين، والمقررة يومي 25 و30 مارس وفق التالي:

- المجموعة الثانية: نيبال مع أستراليا - 30 مارس 2021... استاد داشراث في كاتماندو.

- المجموعة الرابعة: السعودية مع اليمن - 25 مارس 2021... استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

- المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا، 25 مارس 2021... استاد الجمهورية المركزي، دوشانبي.

- المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان، 30 مارس 2021... استاد فوكودا، تشيبا.

وتابع الاتحاد :"ويواصل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وكافة أطراف اللعبة، حيث يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة."

وأضاف :"وضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سوف يقوم الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، وسوف يقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسب لتقام في فترة المباريات الدولية في شهر يونيو، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو 2021."