 وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته السودانية العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته السودانية العلاقات الثنائية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:34 م

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معربًا عن تمنياته للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرخاء.

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