إيتيدا تطلق منصة الابتكار بالشراكة مع بلج أند بلاى



أعلنت كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» و«شركة بلاج أند بلاى Plug and Play» الرائدة عالميًا فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها عن انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كشريك مؤسس جديد لإطلاق «منصة الابتكار المفتوح فى مجال المدن الذكية» بالقاهرة.

يأتى التعاون فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد فى مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار.

يهدف التعاون بين «إيتيدا» وبلج أند بلاى العالمية ومشروع الحوكمة الاقتصادية EGA إلى إطلاق منصة ابتكار مفتوح للشركات الناشئة فى القاهرة والتى تركز على مجالات التحول الرقمى ونقل أحدث الخبرات الاحترافية بقطاع تكنولوجيا المعلومات من قلب «سيليكون فالى»، بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مصر.

وتم فتح باب التقديم للشركات الناشئة للبرنامج المُقدم من «بلج أند بلاى» مصر، وذلك حتى يوم 28 فبراير 2022 حيث سيتم قبول عدد يتراوح بين 20 إلى 30 شركة ناشئة مصرية لتشارك فى أول دورة تدريبية لمدة 3 أشهر تبدأ فى مارس القادم. ويتكون البرنامج من مسارين وهما مسار «مُسّرع الأعمال» ومسار «احتضان الشركات الناشئة».

ومن جانبه قال عزيز الهاشم، مدير «بلج أند بلاى مصر»: «سعداء لاستقبال طلبات المشاركة فى منصة ابتكار المدن الذكية فى مصر، حيث يشهد قطاع الشركات الناشئة نموًا ملحوظًا فى أفريقيا ومصر بسرعة فائقة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشهد المزدهر لدعم الأفكار والحلول المستقبلية من خلال خلق بيئة مواتية للمشاريع القائمة على التكنولوجيا والابتكار فى المنطقة».

وتقدم المنصة مساحات عمل مجانية للشركات الناشئة المشاركة وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة. كما توفر المنصة الفرصة للشركات الناشئة للتواصل مع كبرى الشركات المصرية والمستثمرين والخبراء لخلق فرص للتعاون وبحث مجالات العمل المشترك.