عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تعرض منطقة في مقاطعة روستوف جنوب البلاد للقصف من أراضي أوكرانيا، على خلفية التصعيد العسكري الحاد في منطقة دونباس.

وأطلقت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا على خلفية تعرض منطقة في مقاطعة روستوف جنوب البلاد للقصف من أراضي أوكرانيا، على خلفية التصعيد العسكري الحاد في منطقة دونباس.

ونقلت وكالة «تاس» عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيدها إن قذيفتين انفجرتا فجر اليوم السبت في محيط قرية ميتياكينسكايا بمنطقة تاراسوفسكي، على بعد نحو كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، دون أن تلحقا أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأكد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون للوكالة أن إحدى القذيفتين هي مقذوفة حارقة من عيار 120 ملم أطلقت على الأرجح من راجمة صواريخ من طراز «غراد» (أي ذخيرة محرمة بموجب اتفاقات مينسك).

وفي وقت لاحق من اليوم، أكد متحدث باسم إدارة منطقة تاراسوفسكي لـ«تاس» أن قذيفة أخرى سقطت على منزل سكني في أحد المزارع بالمنطقة نفسها، ما ألحق ضررا بسقفه، دون وقوع إصابات بشرية.