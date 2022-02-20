قالت مديرية حرس الحدود الروسية في منطقة روستوف، التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن العديد من قذائف المدفعية قد سقطت في الأراضي الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن حرس الحدود قوله، اليوم السبت، إن قذيفة انفجرت على بعد كيلومترين من الحدود ودمرت أخرى مبنى خارجيًا لمزرعة.

وأضافت المديرية: "سجلت مديرية حرس الحدود بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف انفجار قذائف مدفعية داخل روسيا. انفجرت إحداها على بعد كيلومترين من الحدود الروسية الأوكرانية على مشارف قرية ميتاكينسكايا، منطقة تاراسوفسكي. ودمرت قذيفة أخرى مبنى خارج مزرعة بمباني منزل خاص في منطقة تاراسوفسكي"، موضحة أنه لم تقع إصابات.

ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون بالتحقيق في الحوادث.

وتصاعدت التوترات على خط الاشتباك في شرق أوكرانيا صباح الخميس. وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان عن أعنف قصف من قبل قوات كييف في الأشهر الأخيرة. ولم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى، لكن أصيبت امرأة، وألحق القصف أضرارًا بالبنية التحتية المدنية.

وأعلن زعماء لوهانسك ودونيتسك، ليونيد باشنيك ودينيس بوشلين، أمس الجمعة، عن إجلاء المدنيين إلى روسيا بسبب تصاعد مخاطر الأعمال العدائية. وأعلنت الجمهوريتان، اليوم، التعبئة العامة.